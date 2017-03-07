年改公聽會遭鬧場 李逸洋宣布休息

考試院上午舉行公務人員年金改革案公聽會，數名未受邀的旁聽退伍軍人突然高喊「為什麼沒有軍方代表」、「你們都在騙」，「騙人騙人」，場面一片混亂，考試院副院長李逸洋請駐衛警維持秩序，暫時休息。1060307

(中央社)