林全：奶粉同時漲 公平會已立案調查

行政院長林全今天上午在立法院受訪表示，行政院有注意到，確實是有好幾個奶粉廠商同時漲價，公平交易委員會已立案調查。

媒體報導，19款嬰幼兒奶粉3月齊漲，每罐上漲新台幣20元到50元不等。1060307

(中央社)