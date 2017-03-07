假藥引起病人擔心 醫籲先諮詢專業人員
假藥流竄，病患人心惶惶，花蓮慈濟醫院藥劑部主任劉采艷表示，傳出可能有假藥混雜的藥物，都屬慢性病用藥，請民眾先諮詢醫藥人員，不要任意停藥，以免三高病情受到影響。
媒體報導，除降血脂用藥排名第一的「冠脂妥」爆出假藥，現在又傳出降血脂用藥「力清之」、「維妥力」、及降血糖常見藥物「佳糖維」等3款國內暢銷藥物，也傳出有假藥。
自從假藥訊息傳出後，花蓮慈濟醫院諮詢藥師不斷接到許多民眾電話諮詢，都是擔心手中的藥物是假藥。
劉采艷表示，慢性病用藥量大，患者幾乎是每天都要服藥，可能因此讓不法人士覺得有利可圖。在假藥風波之下，民眾應就近諮詢專科醫師或者熟識的藥師，不要自行貿然停藥，以免病情受到影響。
以目前民眾擔心的4種藥物來說，劉采艷指出，花蓮慈濟醫院僅進用「維妥力」及「佳糖維」。進貨時都遵循每項藥物都是由「原製造廠商供貨」、每一批藥物都要求廠商提供「檢驗合格證明」、每次進貨都確實「讀取原廠條碼」。從源頭就開始避免使用到不合格、不合法的藥物
劉采艷說，按照醫師囑咐並且規律用藥，對治療慢性病來說十分重要，而且降血糖、血脂也不是只有一種藥物。1060307
(中央社)
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