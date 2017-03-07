北韓射彈威脅 南韓代總統和川普通電話

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南韓政府多位消息人士今天透露，南韓代總統黃教安今天與美國總統川普通電話，就北韓昨天試射彈道飛彈深入交換意見。

南韓「中央日報」網路版引述南韓國務總理室消息人士透露，黃教安應川普邀請進行了通話，雙方於今天上午8時30分談到至9時。

黃教安與川普在電話中就朝鮮半島局勢、北韓核與飛彈威脅及應對方案等深入交換意見。

北韓昨天清晨在平安北道東倉里一帶向朝鮮半島東部海域發射4枚彈道飛彈，射程超過1000公里，其中3枚落入日本專屬經濟海域。1060307

(中央社)