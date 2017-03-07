中南部空氣糟 18測站紅通通

今中南部地區空氣品質不良，多處測站達紅害等級。圖為高雄民族路橋，許多騎士戴口罩以避空汙。（報系資料照 王錦河攝）

今天中南部地區空氣品質不良。（截自環保署空氣品質監測網）

中南部民眾請注意，今天空氣品質糟糕，雲嘉南及高屏地區有18個測站達到「對所有族群不健康」的紅害等級，最好減少在戶外活動。而金門及中部地區則是達到對「敏感族群不健康」的橘色警示。

根據環保署空氣品質監測網截至早上9時的觀測資料，今天早上雲嘉南及高屏地區空氣品質指標（AQI），一共有18個測站的空氣品質指標都達到紅害的等級，包括雲嘉南幾乎所有測站及高屏的橋頭、楠梓、仁武、前金、前鎮、小港等。

金門及中部的埔里、大里、彰化、南投等，還有高屏的美濃、屏東、潮州等測站則達到橘色警示，敏感族群要特別注意。

(中時電子報)