二月物價跌0.04％ 一例一休影響看不出
行政院主計總處上午發布2月物價調查結果，雖然油料費、外食費續漲，但菜價大跌，在去年適逢春節比較基期偏高下，2月消費者物價（CPI）跌0.04％ 1～2月平均漲1.09％，國內物價漲幅相對溫和。
對於一例一休是否已推升今年以來的物價？綜合統計處副處長梅家瑗表示，前兩個月外食費年增率1.75％，仍低於過去五年同期2.24％，過去兩年同期1.86％，因此看不太出來一例一休推升物價的情況，但不排除其中確已有一例一休的因素，惟從這一調查結果，無法加以釐清。
梅家瑗說，從歷年統計可以發現，廠商調價行為是階梯式的，而非漸進式的，是在累積很多因素之後，才一次調足，因此一例一休目前雖看不出來，但有可能會在未來反應。
主計總處表示，2月各項產品價格漲跌互見，漲幅（年增率）較大的有油料費漲26.4％、水果漲23.9％，但蔬菜大跌37.7％（創近88個月最大跌幅）、雞蛋也跌12.9％，加上去年同月適逢農曆春節，基期偏高，因此CPI年增率呈-0.04％。
梅家瑗表示，綜合前兩個月的物價可以排除春節因素，1～2月CPI漲1.09％，這個漲幅仍屬於溫和穩定。
(工商)
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