未照會陸 韓美火速部署薩德 4月可完成

圖為美軍進行「薩德」反導系統攔截測試的資料照。（圖/美國國防部）

儘管中國強烈反對，甚至對韓國採取經濟制裁措施，但美國太平洋司令部（The U.S. Pacific Command）周二發布聲明，稱美國已開始在韓國部署「薩德」（THAAD）反導系統。韓軍稱，1-2月內便可完成薩德部署，最早可於4月服役。

據韓聯社報導，搭載2台「薩德」發射架和部分裝備的C-17運輸機已於6日晚抵達位於韓國京畿道的烏山空軍基地，並被運往駐韓美軍某基地，而相關兵力和其餘裝備也將陸續抵達韓國。

而韓國政府稱，首爾並未提前通知北京「薩德」落戶。

「薩德」系統相關裝備將在1-2個月內全部運抵韓國。因此有分析認為，「薩德」最快將於今年4月開始服役。

韓軍一位負責人指出，在北韓核與飛彈威脅與日俱增的情況下，韓美一直在討論儘快完成「薩德」部署的方案。出於戰略考慮，韓美決定快馬加鞭，正式啟動「薩德」入韓進程。

據路透報導，聲明中說，部署「薩德」指在反制北韓的核子與彈道飛彈測試。美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）說：「包括昨天發射多枚飛彈在內，北韓不斷挑釁，只證明了我們去年決定在韓國部署『薩德』是有深謀遠慮的。」

韓國國防部7日稱，韓美開始在韓部署「薩德」，發射架等部分裝備已抵達韓國。國防部表示，「薩德」反導系統只針對北韓導彈威脅，韓美將儘快完成部署。

據多位韓國政府消息人士7日向韓聯社透露，韓國代總統黃教安當天應約與美國總統川普通電話，就北韓昨日試射彈道飛彈一事進行深入探討。

雙方在電話中就半島局勢、北韓核子與飛彈威脅，還有應對方案等深入交換了意見。

而韓國中央日報7日指出，中國針對韓國部署「薩德」的嚴厲報復，導致韓中關係日漸惡化。無論是北京以當地樂天瑪特違反消防規定為由，勒令其停業整頓，或是透過旅行社，禁止中國團客赴韓旅遊，顯然都是在報復「薩德」入韓。

先前有分析指出，中國之所以強烈反對美國在韓部署「薩德」，是因為它一旦落戶韓國，美國在東北亞的導彈防禦系統便趨於完整。如果再加上先前已在日本部署的神盾戰鬥系統，以及愛國者反導系統等，美國在東北亞地區，就等於複製了東歐的反導系統，從此可能徹底打破該區的攻防戰略平衡。而美日韓也將成為東北亞的小北約，美國的亞太再平衡便能更進一步。

也有分析指出，北京大力反對「薩德」，是因為它的X波段雷達能監測約2,000公里內的飛彈威脅，深入中國腹地，能覆蓋解放軍北、中與東部等戰區，而且分辨率高，可完成探測、搜索、追蹤、目標識別等多重任務，「一覽無遺」地探測中國除西部外的導彈動態。

(中時電子報)