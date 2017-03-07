陳師孟要辦扁法官下台 瞿海源：這是未審先判
監委被提名人陳師孟日前表示，在廢掉監院前要做到三件事，其中包括把辦阿扁總統、交通部長郭瑤琪等人的恐龍法官，以「除垢法」清除掉。對此，司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源剛剛表示，這樣的發言要考慮，因為作為監察委員，就像法官，有證據嗎？縱使懷疑，也不能用自已的立場就說誰很壞、是敗類，這就是未審先判。
監委被提名人陳師孟日前在「找回監察院的存在感---從司改國是會議說起」座談會提到，在馬英九時代，司法單位辦綠不辦藍，所以要把辦扁、郭瑤琪的恐龍法官，用「除垢法」清除掉，否則讓人死不瞑目。他還說，監院要發揮監察權，利用糾舉、彈劾，讓黨國思想的法官不能再無法無天，對「失控的法官」做亡羊補牢的工作。
對此，瞿海源剛剛接受廣播主持人周玉蔻專訪時，被問到陳師孟近來的發言是否恰當時，瞿海源意有所指地說，「師孟兄的發言沒有傷害」，但陳師孟本身說的內容，是針對一些他所謂的司法敗類；而敗類是什麼呢？就是對有些案件做了不對的審判。
瞿海源進一步說，陳師孟要做這樣的發言要考慮，因為作為監察委員，就像法官，要先對案子有深入了解與調查，不能一下子就說你犯罪了，這樣有無罪推定嗎？就算有懷疑，也不能用自己的立場說他很壞、是敗類，這就是未審先判。
瞿海源也表示，「除垢法」這個字用得太重了，因為現在有評鑑制度，功能是一樣的；只是，現在的評鑑法有些問題，還需要修改，才能讓真正該被評鑑的人被評鑑。
(中時)
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