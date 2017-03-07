沒列軍費，預算書不透明？大陸財政部長肖捷：那是預算書寫法的新探討

十二屆全國人大五次會議7日記者會上，媒體提問預算書沒列軍費？大陸財政部長肖捷表示，今年的預算書和往年不同，包括預算書後面附加了一些解釋內容，主要著重社會關切的熱點問題，此外，包括軍費等預算等，在預算草案書裡有，但為了便於審議，沒有在預算報告中重複羅列，並沒有預算不透明的問題，只是在預算書寫法做了新的探討。

(旺報)