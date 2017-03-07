高市大順路停車場深夜火警 9車毀

我要評比

高雄市三民區大順路一處停車場昨晚深夜發生火警，9輛車被燒燬，火勢半小時撲滅。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區大順路一處停車場昨晚深夜發生火警，9輛車被燒燬，火勢半小時撲滅。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區大順路一處停車場昨晚深夜發生火警，9輛車被燒燬，火勢半小時撲滅。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區大順路一處停車場昨晚深夜發生火警，9輛車被燒燬，警消半小時撲滅。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區大順路一處停車場昨晚深夜發生火警，9輛車被燒燬，警消半小時撲滅。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區大順路一處停車場昨晚深夜發生火警，9輛車被燒燬，警消半小時撲滅。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區大順路一處汽車停車場昨晚深夜11點多發生火警，有9輛車被燒燬，火勢花半小時撲滅，無人傷亡，起火原因調查中。

這處停車場緊臨一間汽車廠房，警消表示，火警差點波及廠房，由於汽車起火燃燒，警消緊急呼叫化學車支援並佈線出水搶救。

火警於昨晚11點15分發生，消防局出動23車77人前往搶救，現場是2樓加強磚造建築物旁空地出租作為汽車停車場用，9輛汽車受波及，11點37分火勢控制，11時44分火勢撲滅，無人員受傷受困。

(中時)