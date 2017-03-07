打臉川普 好萊塢大咖擬拍片挺新聞自由
金像獎影帝湯姆漢克斯最近買咖啡機送白宮記者團，勉勵無冕王們無畏強權追求真相，更計劃與史蒂芬史匹柏與梅莉史翠普合作，籌拍媒體扳倒政府干預，捍衛新聞自由的電影。
這部暫訂片名「The Post」的影片改編自真實故事，取材1971年「華盛頓郵報」（Washington Post）與「紐約時報」（NY Times），刊登透露越戰不斷升高的機密文件「五角大廈報告」（Pentagon Papers）。
當時的美國總統尼克森（Richard Nixon）政府意圖全力阻止華郵與紐時，更不惜上告法院甚至一路上訴至聯邦最高法院，最後尼克森政府被判敗訴，華郵與紐時共同為美國的新聞自由理念奠定基石。
已知湯姆漢克斯將飾演已故華郵總編輯布萊德利（Ben Bradlee），梅莉史翠普則飾演華郵老闆葛蘭姆（Kay Graham），全片將由二十世紀福斯影片公司（Twentieth Century Fox Film）與安培林娛樂公司（Amblin Entertainment）共同出資。1060307
(中央社)
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