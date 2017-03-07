NBA》詹姆斯展現感性面 自爆看「獅子王」都哭

詹姆斯坦承自己每看一次獅子王都會哭一次。(美聯社)

每次都在場上展現霸氣的騎士「小皇帝」詹姆斯，7日展現難得的感性一面，他除了強調自己因為追求總冠軍，忽視了自己最愛的家人，更坦承自己最愛的電影是「獅子王」，只要每看1次就會哭，因為總會讓他想到自己從未見過的父親。

從小就愛看卡通的詹姆斯表示，「湯姆貓和傑利鼠」與「粉紅豹」是他最愛的卡通，可是真正讓他感動的還是「獅子王」，「我真的會哭，每次都會，可能因為我從小在單親家庭長大，從沒看過父親的我，情緒總會影響到。」

詹姆斯也公開自己最愛的女演員，那就是演過「玩命關頭」系列電影的伊娃曼德絲，「連我老婆都知道，伊娃曼德絲是我最愛女人之一，還有3個珍妮佛，珍妮佛安妮斯頓、珍妮佛羅倫斯與珍妮佛洛佩茲，我都相當喜歡。」

不過詹姆斯最愛的女人，當然還是他的老婆，「我曾告訴我老婆，有時候在追求偉大的過程當中，我都忘記你對我有多麼重要。」

(中時電子報)