NBA》詹姆斯展現感性面 自爆看「獅子王」都哭
每次都在場上展現霸氣的騎士「小皇帝」詹姆斯，7日展現難得的感性一面，他除了強調自己因為追求總冠軍，忽視了自己最愛的家人，更坦承自己最愛的電影是「獅子王」，只要每看1次就會哭，因為總會讓他想到自己從未見過的父親。
從小就愛看卡通的詹姆斯表示，「湯姆貓和傑利鼠」與「粉紅豹」是他最愛的卡通，可是真正讓他感動的還是「獅子王」，「我真的會哭，每次都會，可能因為我從小在單親家庭長大，從沒看過父親的我，情緒總會影響到。」
詹姆斯也公開自己最愛的女演員，那就是演過「玩命關頭」系列電影的伊娃曼德絲，「連我老婆都知道，伊娃曼德絲是我最愛女人之一，還有3個珍妮佛，珍妮佛安妮斯頓、珍妮佛羅倫斯與珍妮佛洛佩茲，我都相當喜歡。」
不過詹姆斯最愛的女人，當然還是他的老婆，「我曾告訴我老婆，有時候在追求偉大的過程當中，我都忘記你對我有多麼重要。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。