淫魔李宗瑞性侵 又遭判刑39年2月
富少淫魔李宗瑞迷姦性侵5名女子及偷拍遭重判20年定讞，他入獄服刑但官司未了，他另涉性侵性侵9名女子部分，高院更一審今日將他判刑39年2月，未來若遭最高法院上訴駁回，李恐遭判有期徒刑最高刑度30年。
這起震驚社會的性侵偷拍案，檢方當初起訴李宗瑞涉嫌性侵包括知 名藝人、女模、通告藝人在內的30人，並用攝影機和手機偷拍34名女子性愛過程，求刑266年6月，合併執行有期徒刑最高刑度的30年。
台北地院只認定9人被性侵、15人被偷拍，依乘機性交罪判李應執行有期徒刑18年6月；妨害祕密罪判3年10月、恐嚇罪判拘役40天，可 易科罰金。另判賠12名被害人1425萬元、性侵21人部分則判無罪。
高院審理後痛斥李犯行惡劣、膽大妄為，撤銷北院判決，改認定李 對14人性侵、19人偷拍，依乘機性交、強制性交等罪，將李重判79年 7月，執行有期徒刑滿貫刑度30年。
案經上訴，最高法院認為，李宗瑞被控性侵9人觸犯10罪部分，判決事實與偷拍光碟內容明顯不同，發回高院更審，他性侵5人部分則駁回上訴，與另5起偷拍案合併執行20年確定，李已入監服刑。
(中時)
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