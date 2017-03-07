辦英國女王生日趴 長孫賺75萬英鎊遭疑自肥
英國女王伊麗莎白二世1952年即位至今，登基逾64年是英國史上在位最久的君主，親民作風讓她魅力不墜，1926年出生的她，去年過90歲大壽，參與這場「生日趴」的英國民眾，每人需事先花150英鎊(約新台幣5698元)購買入場券，但承辦活動沒對外公開招標，而是由長孫彼得·菲利浦斯開設的公司承辦，公司因活動賺了75萬英鎊(約新台幣2849萬元)，遭直疑是自肥。
2016年6月12日英國下起陣雨，卻沒有澆熄民眾熱情，將近1萬人聚集在白金漢宮外露天午餐，就為慶祝女王90大壽。而午餐「門票」一張要價150英鎊。共進午餐的點子，正是女王的長孫彼得·菲利浦斯出的主意。
根據《BBC》報導，此活動並沒有對外公開招標，而是由菲利浦斯自己開的「SEL有限公司」來承辦。當時活動的收支並未對外透露，菲利普斯辯稱，要是說了可能會影響以後的生意。後來透過監管機構公開的數據，他的公司因這活動賺了75萬英鎊，將近生日趴時捐給慈善事業金額的2倍。
彼得·菲利浦斯(Peter Mark Andrew Phillips)出生於1977年，是英國長公主安妮公主與首任丈夫馬克·菲利浦斯上尉所生的唯一兒子，也是伊利莎伯二世和菲臘親王的外孫。當時是英國王位第5順位繼承人，現時為第13順位，但並不具任何皇家頭銜。
(中時電子報)
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