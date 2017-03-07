名廚愛名表！米其林餐廳奢華裝飾經典掛鐘
米其林三星名廚Joël Robuchon侯布雄在台首號餐廳、位於Bellavita寶麗廣場的LAtelier de Joël Robuchon，最近出現了BLANCPAIN經典五十噚掛鐘，根據BLANCPAIN台灣指出，BLANCPAIN與眾星級名廚、羅萊夏朵國際精品飯店聯盟（Relais & Châteaux）、以及世界頂級酒店集團（Leading Hotels of the World）等舉世知名的酒店業者關係密切，侯布雄就是品牌摯友。
今年二月，台灣侯布雄餐廳正式裝飾BLANCPAIN經典五十噚掛鐘，見證BLANCPAIN多年來與這位美食界的傳奇人物所建立的的珍貴合作關係，以及BLANCPAIN對於生活藝術領域數年如一日的全力支持。
(工商)
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