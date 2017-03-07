初夏搭郵輪！來去篤姬、坂本龍馬故鄉嘗美食、泡溫泉

位於日本鹿兒島的「櫻島火山」，也是日本近代史知名人物篤姬的故鄉。（達志影像／shutterstock提供）

日幣直直落！許多哈日族的心早已蠢蠢欲動想要出遊趣！到日本除逛街、看新奇商品外，許多人也很愛「泡溫泉」。歷經一天的旅途疲憊後，將身體泡在暖和的溫泉裡再舒服也不過了。此外，近來日本大和劇也多會在台播放，透過電視瞭解日本歷史，如《篤姬》、《龍馬傳》都有不錯收視率！也連帶吸引遊客去日本欣賞歷史古蹟！

九州別府的「地獄溫泉」是很多泡湯迷的最愛。（達志影像／shutterstock提供）

過往國人赴日多是選擇搭乘飛機，不過其實現在也有新選擇！看好郵輪觀光，國內旅行社結合相關郵輪業者推出日本郵輪之旅，帶你在陸上暢遊鹿兒島、廣島、高知與別府等人氣旅遊景點。

四國的「高知」則是日本明治維新志士坂本龍馬的出生地。（達志影像／shutterstock提供）

談到鹿兒島大家會先想到的就是「櫻島火山」，而這裡也是「篤姬」的故鄉、而廣島則是二次大戰投放原子彈處，在這裡能思索和平之道、至於位在四國的「高知」則是日本明治維新志士坂本龍馬的出生地、而九州的別府有知名的「地獄溫泉」。

廣島則是二次大戰投放原子彈處，在這裡能思索和平之道。（圖為廣島原爆紀念館，達志影像／shutterstock提供）

來日本遊玩不謂泡溫泉、享美食，趁著此時日圓直落，購物也能更盡興。搭乘郵輪旅遊也能感受不同風景，因為郵輪本身就是一個旅遊目的地。當船航行在海上，遊客可以在郵輪上不限時間享用各國料理、大玩DIY、看精彩絕倫的秀、露天電影院、各種海上音樂派對與豪華娛樂服務，提供百老匯等級的超水準視聽饗宴。

搭乘郵輪旅遊也能感受不同風景，因為郵輪本身就是一個旅遊目的地。（圖為公主郵輪，業者提供）

暫且忘卻工作、求學的壓力吧！不妨給自己一個假期好好旅遊趣！從旅途中看見各國家的風景、體會城市的便捷、鄉村的美好！大啖特色美味、泡舒爽溫泉。不用刻意去尋找一個點、有時旅途上的人、風情更讓人忘懷！現在就趕快相揪好友，來趟難忘之旅吧！

(中時電子報)