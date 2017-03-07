李晨練成倒三角身材 秀B罩杯胸肌
中國大陸男星李晨健身有成，昨晚在微博展現自己練成的倒三角身材，還秀出壯碩的胸肌。粉絲打趣說李晨的胸肌有B罩杯了，還有網友不忘關心李晨與中國大陸女星范冰冰何時要結婚。
李晨6日晚間在個人微博放上自己在健身房重訓的照片。照片中的他戴帽子、穿運動長褲，上半身赤裸，在燈光映照下肌肉線條明顯，寬闊肩膀和結實背肌襯托出倒三角身材。
此外，李晨手臂的肌肉也愈練愈大，壯碩的胸肌更是顯眼。他發文寫道：「煉餓了。」
38歲的李晨以往身材就健壯，但粉絲看到最新照片仍驚嘆「這標準的倒三角啊」、「肌肉越來越大了啊」，還有粉絲開玩笑說李晨的胸肌「已經是B罩杯了！你說，你想超過誰？」
不過，仍有中國大陸網民吐槽說「弱爆了」，還建議李晨要再瘦一點更好。
還有網民不忘關心李晨和范冰冰的感情，扮演「催婚團」成員並留言問「晨哥，什麼時候結婚？」1060307
(中央社)
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