大陸反薩德 南韓外長：積極應對

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南韓外交部長官尹炳世今天在國會表示，薩德旨在守護南韓和國民安全，南韓將繼續堅持原則，積極和中國大陸溝通，並針對中國大陸不合理措施，基於原則加以應對。

南韓聯合新聞通訊社報導，尹炳世今天上午出席在國會舉行的政府與執政黨的黨政協議會議時，就中國大陸反對駐韓美軍基地部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）而採取「限韓令」、「禁韓遊」等措施，作出前述發言。

對於北韓射彈問題，尹炳世指出，北韓的威脅比以往更為直接和接近，韓美外交安保部門保持全天24小時緊密溝通，今天雙方還將有重要的接觸。

分析認為，尹炳世所指的「重要接觸」可能是指韓美外交部長之間通電話等高層人士溝通。1060307

(中央社)