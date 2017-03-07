補充保費冠軍 70歲包租公年繳280萬
健保署今天公布去年健保補充保費各類「大戶」，繳最多的是一名家住台北市信義區的70歲包租公，繳納240筆租金補充保費高達新台幣280萬元，推估收入逾1億4000萬元。
衛福部中央健保署今公布，民國105年全年補充保險費收入共新台幣439億元，較104年減少35億元。
中央健康保險署承保組科長李春娥解釋，因前年底修法，宣布去年元旦起補充保險費率由2%調降為1.91%，並將執行業務收入、股利所得、利息所得、租金收入等4項的扣繳基準，由5000元調整至2萬元，才會導致補充保費收入減少。
根據健保署資料顯示，今年各項補充保費繳納冠軍仍由去年的「包租公」蟬聯，這名家住台北市信義區的70歲包租公，共繳納240筆租金補充保費高達280萬元最高，推估租金收入超過1億4000萬元。
次高的是股利類，繳納最多的是台北地區一名股票上市公司大股東，60歲的他共繳13筆股利所得補充保費共213萬元，估算股利收入約為1億1000多萬元。
補充保費收入第3高為兼職類，則是一名住在新北地區的50多歲男性「兼職王」，共繳納160筆補充保費達185萬元，推估光是兼職就賺了約960多萬元。
健保署表示，105年補充保費收入439億元中，雇主負擔約225.2億元占51.3%，保險對象213.8億元占48.7%。
如果就保險對象的6項補充保費收入來看，以股利所得88.9億元最高、占了41.6%；其次獎金為52.6億元、占24.6%；租金為26.5億元、占12.4%；利息為22.7億元、占10.6%；兼職所得為17億元、占8.0%；執行業務收入6.1億元、占2.8%。
健保署表示，自102年實施補充保險費以來，每年收繳金額皆在400億元以上，適度彌補實施前以薪資所得計收保險費的不公平現象，符合社會保險量能付費的精神。1060307
(中央社)
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