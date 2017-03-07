年金改革公聽會遭鬧場 會議暫停
考試院今天上午舉行公務人員年金改革案公聽會，數名未受邀，並自稱是退伍軍人人士突然高喊「為什麼沒有軍方代表？」、「你們都在騙」，場面一片混亂，會議暫停。
公聽會由考試院副院長李逸洋主持，中華民國全國公務人員協會理事長李來希發言時表示，軍公教人員走到這個地步是國家悲哀，事前溝通都沒用，主政者不理不睬，不在乎未來文官制度發展，不在乎軍人沒人要當，用黑機關、黑單位討論9個月後，突然丟出法案，要大家吞下去，他無語問蒼天。
他說，考試委員依法獨立行使職權，軍公教求助無門，考試委員是唯一希望。
李來希話講到一半，突然有數名未受邀，並自稱是退伍軍人人士高喊「為什麼沒有軍方代表？」、「你們都在騙」，質疑為何公聽會不對全民公開？
李逸洋表示，，軍人部分沒在考試院審查的3個法案內，考試院負責的是公務人員部分。
不過，抗議者持續高喊口號，李逸洋要求駐衛警維持秩序，將抗議者請出場，場面相當混亂，李逸洋宣布公聽會暫停。
抗議者表示，軍人不是年金，是俸金，希望國防部比照年金改革，讓退伍軍人有表達意見機會，從軍人觀點討論年金改革，召開軍人年金國是會議；要開大門走大路的年金改革，一定要建立完整配套，所有改革不是只有一個「砍」字。1060307
(中央社)
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