微創鳳凰邁入10年 協助4千名婦女創業

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勞動部的微型創業鳳凰貸款今年已經邁入第10年，成功輔導近4000位婦女創業。

為了協助有意創業的婦女，提升女性在經濟領域的知能，勞動部勞動力發展署從民國96年起推動「微型創業鳳凰貸款」計畫，透過陪伴式輔導機，幫助民眾以微型創業維持生計，成功邁出創業步伐。

勞動部舉例，像是「傳遞幸福手作坊」就是一位想親自為家人、孩子手作點心的母親，並選用天然且不含化學添加物及人工香料的食材，手作甜點因為得到親友們口耳相傳的肯定而有著創業構想，也透過微創鳳凰成功圓夢。

勞動部說，「微型創業鳳凰貸款及創業諮詢輔導服務計畫」，提供低利率、免擔保人、免擔保品、貸款額度最高新台幣100萬元且前2年利息由勞動部全額補貼等優惠措施，以幫助減輕創業初期資金負擔。

另外，免費創業研習課程協助提升創業知能，增加創業信心，更組成專業的創業顧問團隊，提供免費諮詢輔導，協助創業者在創業的路途上更加順遂。1060307

(中央社)