中華隊先發打線出爐 台灣加油團就位

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中華隊今天在第4屆世界棒球經典賽（WBC）首戰，將是隊史首次遭遇以色列隊，由旅日投手郭俊麟先發，先發打線出爐，台灣加油團就位。

中華隊第1棒指定打擊胡金龍，2棒左外野手張志豪，3棒三壘手蔣智賢，4棒二壘手林智勝，5棒一壘手林益全，6棒右外野手高國輝，7棒游擊手陳鏞基，8棒捕手鄭達鴻，9棒中外野手林哲瑄。

中華隊2場官辦熱身賽1敗1和，教練團提醒選手，「過去都已經過去，今天是全新的開始」。投手黃勝雄家人過世，5日返台奔喪、昨天深夜搭機歸隊，教練團也在全隊面前感謝黃勝雄，並請全隊鼓勵他。

中華隊上午10時在球場暖身，場邊已有台灣加油團陸續進場，高喊「台灣加油！中華隊加油！」

以色列昨晚首戰，2比1在延長賽10局擊敗地主南韓隊，相隔不到24小時，又要與中華隊比賽。

以色列陣容大致不變，胡金龍前隊友、美國職業棒球大聯盟好手戴維斯（Ike Davis）排上先發第3棒。

這場比賽在台灣時間上午11時開打，ELEVEN SPORTS及公共電視轉播。1060307

(中央社)