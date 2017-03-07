綠委葉宜津夫婿國籍填「中國」網譏傾中賣台

民進黨立法院黨團2日召開「挾中生 校園搞一中」記者會，黨團幹事長葉宜津（中）表示，世新大學為招生，與中國簽署承諾書，相關內容與做法已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例之嫌。（資料照/劉宗龍攝）

國民黨議員王家貞服務處粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」，質疑綠委葉宜津夫妻倆才是真正「傾中賣台」。(鳳凰花護民主市政監督聯盟)

洩密？葉宜津夫陸研究「台鹽」 揭國營企業策略

國內大學為了招生陸生來台研修，提出「學習內容不涉及政治」的承諾書，卻被教育部認定違法。民進黨立法院黨團2日召開「挾中生 校園搞一中」記者會，但黨團幹事長葉宜津卻被國民黨踢爆，葉宜津先生趙哲宏去大陸上海求學，填的「國籍」就是「中國」，並被質疑把台鹽國營事業的機密寫在論文「全都露」，網友譏葉宜津夫妻倆才是真正「傾中賣台」!

世新等多所大學涉及簽署「一中承諾書」爭議，民進黨立法院黨團2日召開「挾中生 校園搞一中」記者會，黨團幹事長葉宜津表示，世新大學為招生與中國簽署承諾書，相關內容與做法已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例之嫌。

據《中評社》報導，國民黨文傳會昨日舉行「國內大學簽署學術承諾書被污名化」記者會，3位副主委接連砲轟蔡政府在搞政治意態、文字獄，「逢中必反」，盼蔡政府適可而止。副主委胡文琦更指出，民進黨立委葉宜津先生趙哲宏去大陸上海求學，填的「國籍」就是「中國」。

胡文琦強調，民進黨立委葉宜津的先生趙哲宏去上海求學，國籍填中國，葉宜津竟大言不慚表示是「知己知彼」不要自認民進黨做的是「聖女貞德」，國民黨做的就變成「神女、落翅仔、站壁的」。民進黨該針對大學招不到學生的困境，務實提出解套良策，不要如諺語所言「不會駛船嫌溪彎」，何況實務上台灣早已是「老子都不老子」了，根本沒有任何學校要求老師什麼可以講？什麼不可以講？民進黨不要再「打人喊救人」。

《中天新聞》2012年曾報導，民進黨立委葉宜津的丈夫趙哲宏，在民進黨執政時期擔任台鹽事業法律顧問，卻跑到大陸復旦大學念EMBA，論文內容竟是研究台鹽「企業商業祕密管理策略研究」，內容提到管理架構、股東結構、部門分配等都以表列出，似乎把國營事業的機密寫在論文「全都露」，甚至連研究題目也沒知會台鹽。

當時趙哲宏受訪表示「我沒有在中國大陸」，似乎想否認赴陸唸書一事。台鹽受訪表示，趙哲宏寫論文時並沒知會台鹽，但了解內容應該沒涉及機密。然而，台鹽之後也沒續聘趙哲宏法律顧問一職。

國民黨議員王家貞服務處粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」，質疑綠委葉宜津給一堆大學扣上紅帽子，可是老公卻用「中國」籍赴陸讀書，還疑似涉嫌洩密?夫妻倆才是真正「傾中賣台」?網友留言「有臉說人沒臉說自己，臉皮厚到機關槍打不進。」、「這是轉型正義」、「中共說台獨是共產黨策劃的，看來真實不虛」。

(中時電子報)