從馬航失聯到金正男遭刺 為何馬來西亞這麼衰？

馬來西亞位處東南亞的樞紐地區。(圖/Google地圖)

今年二月，北韓領導人之兄金正男在馬來西亞遭刺，引起外界極大關注。回顧近年的大事件，2014年發生了馬航MH370空難，2015年也發生馬國總理涉貪案，為什麼馬來西亞衰事不斷？外界分析，這個國家的行政、管理，以及民族性的確出了問題。

大陸《環球時報》報導，馬來西亞是一個特別的地方，該國是一個聯邦國家，由13州與三個直轄區組成，內部有多民族與宗教，呈現文化多元的面貌，其年均GDP達9700美元，更列東南亞前茅。然而，在美好的表面之下，該國內部卻有許多「漏洞」。

以近來的金正男遭刺案來說，馬國警方反應慢半拍，最初甚至連死者背景都不曉得，可以見得，該國的内部管理有問題，警察、安保、移民等單位呈現鬆懈狀態。其中，移民管理又特別嚴重，由於當局對非法居留取締不嚴，各類不明人士在境內活動頻繁，以至於成為「搞事情」的好地方。

另一方面，馬來西亞的政府效率明顯低落，這跟其民族性息息相關，馬來人天生的樂觀個性，從不為面臨的新狀況緊張。以馬航MH370失聯事件來說，國際報導多將這件事跟該國的國內政治綑綁在一起。

此外，媒體監督缺失也是一個觀察點，由於馬來西亞是由一個執政聯盟（國民陣線）治理，媒體受到國家節制，所以國內媒體很少向政府單位提出批判，最終造成該國的封建性與官僚特色。

(中時電子報)