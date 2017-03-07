回應張志軍 張小月：惡言相向對兩岸關係沒幫助
大陸國台辦主任張志軍昨直言，「台獨之路走到盡頭就是統一」。對此，陸委會主委張小月回應，任何的惡言相向對兩岸關係沒有幫助，所有言語恐嚇跟武力威脅，都造成台灣人民反感，希望對岸理解，雙方以理性、善意、務實態度相向而行，「政策是要追求和平穩定，是要維持現狀」。
媒體詢問，是否代表現在中國大陸耐性越來越低？張小月說，兩岸問題非常複雜，需要很高智慧和耐心，雙方坐下來面對溝通、加以解決。
媒體也問，美國在台部屬薩德系統，陸方揚言將馬上解放台灣，如何看待。張小月回應，薩德問題國防部有明確答案，但她強調，武力威脅對兩岸關係沒有任何幫助，希望兩岸相互釋放善意、相互尊重。
此外，外傳大陸對我加勒比海友邦出手，張小月則說，這麼多年來，中國大陸不願意面對現實，承認我們是主權獨立國家，所以要我們挖牆腳，這種狀況隨時存在。張說，外交部相關單位已加以注意掌握，但作為主權獨立國家，我們在國際社會要有相當空間、要交朋友，這也是民眾期待。
(中時)
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