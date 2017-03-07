NBA》才打58秒！波格特騎士首秀左腳骨折

左腿脛骨骨折的波格特，痛到躺地站不起來。(美聯社)

才高調宣布加盟衛冕軍騎士的前小牛中鋒波格特，7日迎來自己在騎士的首次上場，結局卻出人意料之外！波格特只替補上場打了58秒，吞下2犯，就因左小腿脛骨骨折，直接遭到攙扶出場，騎士效力生涯很可能就此結束。

原本「小皇帝」詹姆斯還在開心，騎士高層簽下波格特補強禁區，更加上波格特曾是2015年勇士奪冠成員之一的背景，可以藉由他的經驗，幫助騎士提前做好在總冠軍賽碰上勇士的準備，沒想到如今一切可能都落空了。

因為波格特7日隨即接受X光檢查，發現他的左腿脛骨斷裂了，他將送往克里夫蘭當地醫院接受進一步檢驗，不過假如真的骨折了，波格特趕上本季回來的可能性幾乎是零，甚至騎士恐怕考慮把他釋出，這下子真的虧大了。

似乎被波格特骨折新聞嚇傻的騎士，7日雖有詹姆斯30分、17籃板，厄文也有32分表現，最後仍以98比106在主場敗給熱火，輸球主因在於除了詹皇與厄文，其他騎士球員都沒得分上雙，等同無法提供應有支援火力。

(中時電子報)