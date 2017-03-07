暮光女穿丁字褲上空入鏡 當年劈腿被譙爆她說…
今年26歲的好萊塢女星克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)，童星出身的她，因拍攝《暮光之城》系列電影而開展成年後的演藝事業，也迎來一段深刻卻又飽受批評的感情，近來忙著宣傳新片《私人採購》的她，拍攝這一期《V Magazine》封面，除超尺度入鏡外，也終於直面過去那段不堪的「暮光情」。
「暮光女」克莉絲汀登上《V Magzine》封面，一如她在專訪中的態度，照片相當「赤裸」，其中一張黑白照片，她穿著丁字褲外罩絲襪，上身一絲不掛，微側身背對鏡頭，超尺度呈現纖瘦身材，其他美照則全都沒穿內衣，僅外罩西裝外套及入鏡，呈現既中性又性感的女人味。
克莉絲汀因拍攝《暮光之城》而與帕汀森相戀4年，然2012年她卻在拍攝《公主與狩獵者》期間，劈腿已婚導演，傷到男友勞勃帕汀森，也被網友譙爆，雖然之後她相當做自己，甚至出櫃認了轉性愛女人，但她在專訪中表示，其實自己並非如外界想得這般不以為意。
日前克莉絲汀接受《泰唔士報》訪談時，也回應了劈腿往事，開玩笑說要是有人在社群網路上稱讚她，那個人可能會被討厭她的網友撻伐，但她強調，並不覺得拍攝《暮光之城》是一段痛苦的經歷，「但要說我毫不在乎人們對我個人和作品的看法，那是騙人的」，但也表示不會對這些感到糾結，因為選擇塑造一個人，而這些過去成就了現在的她，不單指電影事業，還有其帶來的周邊效應。
(中時電子報)
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