陽岱鋼有望回歸！最快11日二軍實戰

陽岱鋼傷勢恢復良好，最快11日首度實戰。(截自日刊體育網站)

繼小將廖任磊甫傳回捷報後，如今同效力讀賣巨人的陽岱鋼，首度亮相的日子也不遠了！據日媒7日報導，他傷勢復原狀況良好，巨人總經理堤辰佳也表示，「他能完成所有訓練，應該沒問題了！」他最快會先在二軍熱身賽亮相，經評估沒問題就會和一軍會合。

陽岱鋼自2月9日起因下半身緊繃，直到2月24日才到沖繩跟一軍會合，不過仍是跟著三軍訓練，至今還未在一軍熱身賽亮相。不過原本還與球隊分開訓練的他，近期投身短衝、守備、打擊練習，都能順利完成，日前曾表達「想持續不斷加快步調」的想法，顯然狀況不錯。

《日刊體育》報導，陽岱鋼現很可能在11日迎來首次實戰，對手將是橫濱DeNA灣星二軍，一旦比賽結束狀況良好，預計15日和一軍會合，至於何時會在熱身賽亮相，還沒有確定的日期。相較陽岱鋼，新加盟、右肩受傷的右投山口俊，狀況就不那麼理想了，堤辰佳已宣告為確保他季中能復出，不會硬要他趕上開季。

(中時電子報)