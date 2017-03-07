陽岱鋼有望回歸！最快11日二軍實戰
繼小將廖任磊甫傳回捷報後，如今同效力讀賣巨人的陽岱鋼，首度亮相的日子也不遠了！據日媒7日報導，他傷勢復原狀況良好，巨人總經理堤辰佳也表示，「他能完成所有訓練，應該沒問題了！」他最快會先在二軍熱身賽亮相，經評估沒問題就會和一軍會合。
陽岱鋼自2月9日起因下半身緊繃，直到2月24日才到沖繩跟一軍會合，不過仍是跟著三軍訓練，至今還未在一軍熱身賽亮相。不過原本還與球隊分開訓練的他，近期投身短衝、守備、打擊練習，都能順利完成，日前曾表達「想持續不斷加快步調」的想法，顯然狀況不錯。
《日刊體育》報導，陽岱鋼現很可能在11日迎來首次實戰，對手將是橫濱DeNA灣星二軍，一旦比賽結束狀況良好，預計15日和一軍會合，至於何時會在熱身賽亮相，還沒有確定的日期。相較陽岱鋼，新加盟、右肩受傷的右投山口俊，狀況就不那麼理想了，堤辰佳已宣告為確保他季中能復出，不會硬要他趕上開季。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。