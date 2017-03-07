年改公聽會遭鬧場 李逸洋召集內部會議傾向停止今天公聽會
考試院今天召開年金改革公聽會，因為遭到軍方代表鬧場，會議被迫暫停，主席李逸洋與與會代表跟考試委員溝通，雖然有考委認為不應鬧場而暫停，不過李逸洋目前頃向今天不開。李逸洋表示，評估剛剛場景，今天不好再開下去，所以想改提書面，沒有達到公聽會目的，但是公聽會就是要公開。
考試委員何寄澎認為，但是可否跟鬧場幾個溝通，若是不開，這樣不是很好，記者也寫出來也不好看，這是他的意見。
考試院秘書長李繼玄說，昨天軍人就沒有消息說要來，他們邀請公務員團體代表黃耀南沒來，但來的是軍人，很奇怪。
李逸洋說，這幾個看起來很難溝通，要求這些人一起來也很奇怪，軍人根本不在考試院管轄範圍。
何寄澎說，他剛才溝通的意思，不是要這些人留下，溝通讓這些人離開，公聽會就繼續開，這些人不走，他也不認為想要開，只是不想讓原來副院長想聽公務員及專家的好意，就這樣失去了。
也有考試委員認為，公聽會主要目的，打斷是插曲，仍然可以聽學者專家的說法，不能因為鬧場就暫停。
雖然考試院內部閉門會議還沒有結束，不過李逸洋傾向決定今天公聽會暫停。
(中時)
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