孟藹倫揭露你所不知道的年金改革真相-今日直播

勞保及國保年金法案起草人孟藹倫

中時電子報將於今日3/7(二)下午2:30-4:30網路直播由中華婦女黨主辦『年金改革-揭露你所不知道的真相』研討會,由中華婦女黨主席涂明慧引言，孟藹倫(原勞工委員會勞工保險處處長，勞保及國保年金法案起草人)女士主持,邀請林建山(環球經濟社社長)、謝公稟(花蓮縣政府副秘書長)及莊淇銘(前台北教育大學校長)共同探討

(中時電子報)