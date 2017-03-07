林書豪砍3分 籃網半場落後灰熊1分

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NBA台裔球星林書豪在籃網今天對上灰熊比賽的次節砍進一記外線，半場拿下3分、1助攻、1籃板，但籃網以56比57落後1分。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場挑戰曼斐斯灰熊隊，以先發姿態上場的林書豪首節沒有貢獻，各項數據都掛0，但籃網以36比34領先灰熊。

次節林書豪在剩下5分38秒時重新回到場上，他在中場前2分26秒終於靠一次外線出手命中，拿下分數。

上半場林書豪上場11分鐘，拿下3分，傳出1次助攻，另抓下1個籃板，首節領先2分的籃網，打完次節反以56比57落後灰熊1分。1060307

(中央社)