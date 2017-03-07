越南增派軍人參與聯合國維和行動

我要評比

快訊新聞網站報導，越南4月將派遣7名軍人參與聯合國維和行動，在中非共和國與南蘇丹服務。

其中，2名軍事觀察員前往南蘇丹換屆，3名參謀和軍事觀察員前往中非共和國換屆，其餘2人前往中非共和國執行新任務，負責情資分析與聯絡等。

報導說，7人經嚴格甄選而出，都是精通外語、具有充分對外國防知識和軍事能力的官兵，能夠適應與滿足國際工作環境的要求。

據報導，越南自2014年開始派遣軍人參與聯合國維和行動，先前已有12人參與。1060307

(中央社)