李宗瑞性侵9女案 高院更一審判39年2月

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富少李宗瑞被控性侵9名女子案，台灣高等法院更一審今天認定共8罪，判他合計39年2月徒刑，還可上訴。

李宗瑞從民國98年起到台北市的夜店把妹，性侵、偷拍多名女子，遭檢方依涉犯加重強制性交等罪起訴。其中偷拍性侵5名女子部分判刑20年定讞；他另被控性侵9名女子部分，日前遭最高法院撤銷並發回台灣高等法院更審，今天進行宣判，李宗瑞沒有到庭聆判。

李宗瑞性侵偷拍案民事賠償部分，除了須賠17名女子新台幣2745萬元案，還在最高法院民事庭審理外，另有3名女子提告求償，最高法院已判決李宗瑞須賠償3女共630萬元定讞。1060307

(中央社)