敦睦艦隊環台 磐石軍艦首靠泊基隆港

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海軍106年度敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦今天上午7時在海軍基隆基地勤務中隊拖駁艇協助下，順利停靠基隆東4、東5碼頭。這是磐石軍艦首停靠基隆港，8和9日兩天將開放民眾參觀。

海軍106年度敦睦遠航訓練支隊從2月25日起至3月中旬，靠泊全台各大港口，隨後出訪友邦實施敦睦遠航。今年的敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦「磐石」艦擔任旗艦，納編成功級飛彈巡防「張騫」與康定級飛彈巡防艦「西寧」。3艘船艦700多位官兵幾乎都是志願役，只有3位是義務役。

敦睦艦隊2月25到26日靠泊高雄，2月28日到3月1日靠泊台南安平港，3月3日到4日靠泊澎湖馬公港，3月5日到6日靠泊台中港，3月8日到9日靠泊基隆港，3月11日到12日靠泊蘇澳港，3月13日到14日靠泊花蓮港。

基隆港開放時間為8和9日的早上9時到下午3時，開放期間民眾可以參觀海軍新一代武器裝備、艦艇和磐石軍艦的文宣館，海軍並安排8日早上10時和9日下午2時由海軍官校學生鼓號樂隊、海軍樂儀隊以及莒拳隊演出。

海軍司令部指出，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，並且讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項操演訓練，將在校4年所學理論與實務相結合，充實艦艇實務工作經驗，同時取得值更官的合格簽證，為日後擔任優秀海軍軍官，奠定良好的基礎。

海軍歡迎全國民眾與學子在敦睦艦隊靠港期間踴躍參觀，記得攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分具照片的證件，配合開放時程及現場引導入場。1060307

(中央社)