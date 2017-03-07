WBC》中華隊經典賽新球衣 白衣藍袖設計感十足

中華隊經典賽球衣亮相。(林勝發攝)

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經典賽中華隊今天將要迎戰以色列，經典賽專屬的中華隊主場新球衣，也首次亮相，中華隊領隊趙士強表示，16隊都是統一交由大聯盟做設計，其實還不錯看。

中華隊2017經典賽主場球衣，球衣部分有以白色為主，袖子則是深藍色，形成有種穿背心的感覺，而客場球衣，則是全部深藍色，白色球褲，趙士強說，還不錯看，藍色部分，好像比中華隊原本的再深一點，不過這只是經典賽球衣，中華隊的不會改變。

中華隊投手林晨樺穿上球衣後，也覺得相當好看，他表示，感覺很像小熊隊的球衣，感覺好看。

(中時電子報)

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