年金改革會議遭鬧場後暫停

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退伍軍人跳進會議桌內干擾會議進行。（鄧博仁攝）

自稱是退伍軍人的民眾在現場陳情。（鄧博仁攝）

鑒於情況混亂，主席李逸洋宣布會議暫停。（鄧博仁攝）

考試院原本7日審查年金改革法案「公務人員退休撫卹法草案」，但因為各方意見歧見頗多，臨時決定先邀請專家、團體代表舉辦「公務人員年金改革案公聽會」。剛開會不久，就有自稱是退伍軍人民眾跳進會議桌內干擾會議進行，最後主席李逸洋宣布會議暫停。

(中時)