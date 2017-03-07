2017年桃園市高中高職博覽會　周末舉行

啟英高中學生進行表演。（甘嘉雯攝）

啟英高中學生進行表演。（甘嘉雯攝）

桃園市將於11、12日在北科附工舉辦2017年高中高職博覽會。（甘嘉雯攝）

壽山高中學生謝玗庭負責設計今年高中高職博覽會主視覺。（甘嘉雯攝）

為讓桃園市國中學生及家長瞭解各高中高職及五專辦學特色，市府教育局將於11、12日在北科附工舉辦2017年高中高職博覽會，計有全市高中職、新生醫護管理專科學校及新設校的新屋高中等38所高中職及五專設攤。

其中新屋高中將在今年8月正式招生，招生5班普通班、1班體育班及1班華德福教育實驗班，歡迎學生及家長就近選擇優質學校就讀，另在現場設有升學輔導諮詢攤位，安排桃園市12年國教宣導團講師現場為學生家長提供諮詢，相關資訊並可至2017年桃園市高中高職博覽會網站一覽為快http://expo.tyc.edu.tw/。

這次博覽會以「創藝桃園跨全球 教育矽谷創共好」為活動主軸，記者會安排啟英高中學生表演，以展現高中職學生活力，為這次活動暖身起跑；更別開生面地以眾所矚目的機捷通車，設計了捷運列車直達教育矽谷的創新意象。

桃園市長鄭文燦表示，博覽會同時結合「2017農業博覽會」，融入桃園農業特色及創新概念及「亞洲矽谷」推動方案，除邀請各高中職及五專參與此次博覽會設攤之外，在北科附工樂群樓特別規畫教育矽谷主題展示區，如VR、AR、智慧教室、實驗教育，以及與大學合作的知識夢翔計畫、國際教育，與農工學群體驗、MAKER實作等，讓學生體驗各校創藝教育的成果。

壽山高中謝玗庭同學還為這次博覽會設計主視覺，學校是市立高中唯一設有廣社科，讓學生有所發揮。

(中時)