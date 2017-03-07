大陸外交部長助理孔鉉佑可能出任駐日大使

日本產經新聞發自北京的消息說，大陸外交部部長助理孔鉉佑將有可能接替程永華，出任新的駐日大使。

消息說，朝鮮族出身的孔鉉佑在大學主修日語，並先後在中國駐日本大使館工作了10多年，是一位日本通。2006年至2011年，他一直擔任駐日本大使館公使，是第二號高級官員。此後擔任過駐越南大使和外交部亞洲司司長。

程永華擔任駐日大使已經7年。消息引用大陸外交界人士的話說，如果順利的話，孔鉉佑將會在今年夏天接替程永華出任駐日大使，而程永華很可能會接替武大偉，出任朝鮮半島問題特別代表。

(旺報)