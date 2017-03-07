偽藥連環爆 綠促衛福部建立溯源通報機制

偽藥連環爆！除了「冠脂妥」外，再傳「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」亦屬偽藥，並在市面流竄。民進黨團書記長李俊俋今表示，衛福部應立刻查明並公布流向，並建立溯源、流向通報機制，以及下架處理之標準作業程序（SOP）。

民進黨立委劉世芳、邱泰源、李俊俋今舉行記者會，要求衛福部速查偽藥。李俊俋說，目前傳出偽藥的藥品，都是高價位、高用量，衛福部應從這些藥做起，建立溯源機制，了解藥從哪來、去了哪裡。

李俊俋也質疑，「冠脂妥」是因有人檢舉才爆發，如無人檢舉，病患是否將持續用偽藥，因此衛福部必須建立通報、下架機制。

(中時)