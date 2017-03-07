司改會通過陪審制？瞿海源：不會有結論

司改國是會議將「陪審制」納入討論，司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源剛剛表示，陪審本身是一個很精緻、人民參與最深的制度，過去無論是司改會或司法院都有很多的討論，所以他認為這是一個很大的議題，因此，這次司改會在這一塊不會有結論，「不可能馬上通過，不然那就是大地震了」。

司改國是會議第四分組會議，主要討論「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」議案。其中，關於「陪審制」，各界立場迥異，司法院長許宗力就說，陪審制的判決是不附理由的，除非透過修憲，否則這樣的判決在正當程序面前站不住腳，因此，「陪審制有嚴重違憲之虞」。

對此，瞿海源剛剛接受廣播主持人周玉蔻專訪時，被問到陪審制議題時表示，陪審制是放在第四組的討論，但民間司改會甚至是司法院，都曾舉辦過很多言討論討論陪審制與參審制，到現在一直沒有定論；況且，從民調來看，也沒有調查出支持陪審制的人比較多。

瞿海源說，可能有很多人是從電影上看到陪審制，覺得很精彩，但是真正執行陪審制的國家比較少，因為，這項制度與現有體制的吻合度很低，所以，「這就變成是一個革命了」。

主持人追問，這是否代表反對陪審制？瞿海源說，他沒有反對，而是認為這是很大的議題，所以，這次司改會，他認為這一塊不會有結論，不可能馬上通過陪審，不然這就是一個大地震了。他也說，陪審本身是很精緻、人民參與度最深的一個制度，因此，「我預判是很難通過的」。但他說，這個案子若沒有過，國是會議會建議成立「特殊委員會」繼續討論。

被問到，對於陪審制等重大制度的改革，是否要先與蔡英文總統討論？瞿海源說，蔡英文對司改國是會議很重視，不是表面擔任召集人，也會主持會議，隨時與他們討論，但是蔡英文對所有案子都沒有自已的立場。

(中時)