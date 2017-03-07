東京國際食品展開幕，高雄參展團隊年輕化

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高雄市長陳菊率隊參加東京食品展，為農民打氣。（高市農業局提供）

東京國際食品展7日正式開幕。（高市農業局提供）

東京國際食品展7日開幕，展期4天預計將有來自全球超過7萬名買主參加，高市農業局率8家在地廠商及農民團體赴日行銷，市長陳菊也親自率團，為農民加油打氣。這次高雄攤位參展人員平均年齡僅35歲，顯示高市農業局這幾年鼓勵新世代從農的成果。

高雄市政府相當重視日本市場，今年是第六度參加東京食品展，率甲仙地區農會那瑪夏區茶產銷班第1班、芳境果菜運銷合作社、月光山蔬果運銷合作社、旗山果菜運銷合作社、大樹蜂產品運銷合作社、大樹蜂產品運銷合作社大樹區果樹產銷班第34班、高雄市農會、綠冠專業有機鳳梨農場等廠商、農民團體參展。

農業局長蔡復進指出，這幾年高雄推動新世代農業，培訓超過500位「型農」，成為農村主力，今年食品展的參展農民年齡層大幅下降，平均僅約35歲，顯示活力與朝氣。

代李義他也特別強調「安全農業」城市理念，高市農業局4年前便搶先全台，推動產銷履歷，截至去年底為止，共有782戶通過產銷履歷，居全國第一，認證面積超過1327公頃，並以「高雄首選」品牌、「綠色友善餐廳」評選標準，將安全的食材介紹給消費者，這次赴日參展，更希望將高雄在地安心美味帶給國際買家。

(中時)