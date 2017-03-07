女模命案大逆轉 唐立淇：見到網路酸民黑暗面
女模命案大逆轉！根據警方深入追查後，原被認定為共犯的閨密因不在場證明被獲釋，目前全案改以程嫌自導自演偵辦，出乎意料的大逆轉也讓眾多酸民被打臉，不過卻不見這些人出面道歉，也讓唐綺陽直呼網路「黑暗面」令人不寒而慄。
唐綺陽表示目前還給梁女清白，也讓自認為「正義執行者」的酸民們，瞬間成為「加害者」，但卻不見這些靠鍵盤動用私刑的「正義使者」們出面懺悔，反而一哄而散假裝不干自己的事，也讓人再度見識到網路匿名潛藏的「不成熟面、黑暗面」，一陣混亂後留下的僅剩傷到體無完膚的受害者，這讓唐綺陽大抱不平，心疼她們連日遭社會大眾唾罵的委屈找誰討。
唐綺陽也舉媽媽嘴的呂炳宏為例，縱使法律已證明清白，仍有網友仍緊咬涉案，這讓她感嘆「就算真相大白，也要為了面子固執地指控到底」的亂象已難根除，也語重心長呼籲酸民們，別再隨便用情緒去判斷是非，不負責任去指控任何人，更呼籲台灣人應該記住這次經驗，別讓歷史再度重演。
(中時電子報)
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