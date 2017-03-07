2017日本靜岡馬拉松台灣選手獲佳績
台北市體育局應日本靜岡縣靜岡市邀請組團參加3月5日舉辦的「2017靜岡馬拉松」。這次賽事由體育局副局長蔡培林帶領我國選手李銘勝、賴怡廷開跑，選手成績斐然，分別獲得分組第3名及第5名。
自2014年12月20日靜岡馬拉松與台北馬拉松正式簽訂友好合作備忘錄以來，雙城間的馬拉松交流活動至今已屆3年，此次台灣代表團3月3日拜會靜岡縣吉林章仁副知事、靜岡市田邊信宏市長、栗田裕之議長及酒井公夫會長，就2城市馬拉松辦理經驗進行交流，並參訪靜岡縣營草薙綜合運動場及西谷綜合運動場。
體育局指出，靜岡市與台灣透過文化、體育活動進行交流合作，2015年起連續3屆特別邀請靜岡市選手參加台北馬拉松。藉由此次交流增加台北馬拉松賽事經驗，並交換雙方活動辦理意見，討論雙城跑者及行政支援方式。另外期盼能擴大雙方文化及體育活動交流，進而提升我國全民運動。
(中時)
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