金山暗夜火警 刑事局副局長父喪命

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新北市金山區一處1樓民宅昨天深夜發生火警，火勢雖很快撲滅，但不幸1男1女命喪火場，其中1名死者93歲的呂姓老翁，是刑事局副局長呂春長的父親。

新北市消防局昨天晚間11時45分接獲通報，金山區環金路一處1樓鋼筋水泥民宅發生火警，消防局立刻調派1大隊、1中隊，以及金山萬里石門分隊前往灌救。

警消抵達時民宅已全面燃燒，消防人員立刻布水線灌救，火勢在今天凌晨0時12分撲滅，警消清理火場時，發現屋內93歲呂姓老翁，和83歲看護郭婦已燒焦明顯死亡，警方隨後在現場拉起封鎖線，待鑑識人員前往採證。

消防人員初步研判，現場面積約60坪，燃燒面積約20坪，疑似是電暖器走火引發火勢，2名死者均躺臥在臥室地上，由於呂翁行動不便來不及逃生，不幸命喪火窟，呂春長深夜聽聞噩耗，火速趕回老家了解情況，親友也到場協助指認，忍不住痛哭失聲。

新北市政府消防局第六救災救護大隊提醒民眾，天氣寒冷使用電暖器取暖時，要注意電線及電暖器是否老舊，不要使用延長線串接過多電器，且要有傾倒自動斷電裝置，電暖爐切勿靠近衣物、棉被，避免溫度過熱引發火災。1060307

(中央社)