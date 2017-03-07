國軍宿舍遭占用 林全：兩個月內處理

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民主進步黨籍立法委員王定宇今天說，國軍單身宿舍遭占用嚴重，有的老兵過世後，中國籍配偶繼續占用，並讓親屬在台依親居住；行政院長林全說，兩個月內調查清楚並提處理方式。

王定宇上午在立法院施政總質詢時表示，全台灣國軍單身宿舍有41處，面積6萬坪，超過新台幣123億元；台北市就有14處，其中一處在中國國民黨中央黨部旁，占地1400坪、只住3戶。

他說，很多單身宿舍住著中國籍配偶與眷屬，照理說，結婚後就不應續住單身宿舍，但現在甚至有老兵已過世，中國籍配偶不但續住，還讓中國親屬在台依親。

林全答詢表示，請國防部具體查明，依人道原則處理。

國防部副部長李喜明說，國防部一直想積極解決，但目前居住合資格者平均年齡89歲，考量身體狀況需照顧，實際情況較複雜，但依法不可住的應處理。

林全表示，將請國防部兩個月內調查清楚分類與情況，並提處理方式。1060307

(中央社)