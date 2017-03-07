軍事訓練役男毆打長官 送憲兵隊偵辦

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陸軍關渡指揮部北五堵營區傳出一名軍事訓練役男毆打少校中隊長，陸軍第六軍團今天表示，單位獲悉後即組成專案小組調查，經查屬實，已於昨天將張姓二兵函送基隆憲兵隊偵辦。

媒體報導陸軍關渡指揮部北五堵營區一名軍事訓練役男毆打少校中隊長，被毆軍官卻傳出反遭軍方馬拉松式的約談與責難，部隊看不下去，上網爆料。

陸軍第六軍團今天表示，所屬關渡地區指揮部軍事訓練役張姓二兵，5日晚間涉毆打中隊長戴姓少校，單位獲悉後即組成專案小組調查，經查屬實，已於昨天函送基隆憲兵隊偵辦。

第六軍團指出，後續除全力配合司法調查外，並將依「刑懲併行」原則，予以悔過處分，以正紀律並昭炯戒；另援引為案例，要求所屬單位強化官兵法紀教育，以防類案再生。1060307

(中央社)