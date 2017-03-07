川普旅禁2.0 法界：這回挑戰困難許多

美國總統川普今天簽署新版的暫時旅行禁令。法律專家表示，新版旅禁精心設計並窄化限縮範圍，要想在法院再次挑戰旅禁成功，將困難許多。

路透社報導，法律專家表示，自從旅禁不再含括合法居民或現有的美簽持有者，可能對部分商務、外交或其他旅客給予豁免後，想挑戰旅禁的人，可能難以再於美國找到能合法聲稱權益遭侵害，因此有所謂「立場」提出訴訟的人。

川普1月27日簽署的第一次行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門7個人口以穆斯林為主國家的旅客入境美國90天、禁止收容難民4個月，且無限期禁收敘利亞難民。

倉促實施的第一次旅禁造成機場大亂與抗議，針對旅禁的訴訟超過一打，當中多在指責旅禁歧視穆斯林。

將於16日生效的新版旅禁把伊拉克剔除，並增加可以自旅禁豁免的項目。川普政府表示，基於國安理由，旅禁有其必要。

新版的旅禁列舉出許多豁免的範圍，包括事先已獲准到美工作或讀書者、尋求到美探親或依親者、若被拒絕入境會有立即困難者；嬰兒、孩童、被收養者或有醫療照顧需求者、美國政府雇員及國際組織人員，也都在旅禁豁免範圍內。

位於華府的佛拉格蒙（Fragomen）法律事務所移民律師葛林斐德（Andrew Greenfield）表示，增列的所有例外狀況，讓新版旅禁「難以被挑剔」。

專精移民問題的康乃爾法學院（Cornell Law School）教授葉爾羅爾（Stephen Yale-Loehr）說：「他們預期所有可能的訴訟結果，因此對細節一絲不茍。」

不過葉爾羅爾表示，反對旅禁的人可能還是能找到提起訴訟的原告，舉例像是政府以專斷理由拒給外籍配偶旅禁豁免，配偶另一半的美國公民可能就會打官司。

華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）今天表示，在與州內大學和商界就此舉可能的侵害完成磋商後，他可能本週再決定下一步的法律行動。他說：「我們需要做點功課，對此要深思熟慮」。

美國司法部表示，新版旅禁只會對「海外且沒有簽證者」有影響。（譯者：中央社陳亦偉）1060307

(中央社)