機場服務評比 桃園機場雙料冠軍

我要評比

國際機場協會公布2016年機場服務品質調查評比結果，桃園國際機場首次榮獲「運量級距」，和「亞太區運量級距」兩項類別雙料冠軍。

桃園機場公司今天指出，國際機場協會（AirportsCouncil International, ACI）公布2016年機場服務品質調查評比（Airport Service Quality, ASQ）結果，桃園國際機場首次榮獲「運量級距」，和「亞太區運量級距」兩項類別雙料冠軍。

這項調查以41種語言在84國機場進行，年度總計超過60萬份問卷，是全球唯一在旅行當日調查的評比計畫，最直接反應當下旅客使用機場各項服務，包括聯外交通、報到、安檢、商店、餐廳、洗手間等34項指標的使用體驗。1060307

(中央社)