真心不騙! 蔡阿嘎推日本超市10大必買好物
東瀛之國日本，一直以來都是國人旅遊的熱門選地，日本的風俗民情、四季樣貌與道地美食總是成為讓人流連忘返的理由，除此之外，各種不斷推陳出新的新奇、實用小物，也讓人甘願掏出一張張鈔票把它們全帶回家。網路紅人蔡阿嘎日前就製作了一段影片，推薦國人到日本超市的10大必買好物，吃的、用的、玩的都通通都有，絕無業配。
蔡阿嘎在影片中說到，日本的超市有很多東西都比超商便宜很多，好用又實在的東西也不少，而且很多超市都是24小時!阿嘎和二伯在吃過用過後，真心選出了10大必買好物，推薦大家下次到日本去，一定要逛逛超市。
在蔡阿嘎推薦的超市10大好物中，食物部分包括方便的味噌湯包、正港青森蘋果、BOSS濃縮咖啡液、超便宜的日清或森永巧克力；好用小物包括菜瓜布、迪士尼人物沐浴球、香水衛生棉、洗衣香香豆、保濕面紙，最後還有好玩的 知育菓子，各種系列都相當便宜，到超市必買!
(中時電子報)
文章來源：蔡阿嘎臉書
文章來源：蔡阿嘎YOUTUBE頻道
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