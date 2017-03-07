守護兒少不能等 中醫診所捐贈關懷專車
台南市南區中義中醫診所醫師董光亮生長在一個交通及醫療資源都非常不便的年代，深知資源缺乏的不便與辛苦，主動捐贈台南市政府社會局家防中心1輛兒少關懷守護專車，今天在市府永華行政中心舉辦捐贈典禮，由社會局長劉淑惠代表接受並回贈感謝狀，感謝董光亮夫婦的公益善舉。
社會局家防中心表示，台南市去年通報兒童及少年保護案件共有2376件，提供緊急安置74人次；其中，遭受遺棄及身心虐待案件高達701件。由於台南市幅員廣大，緊急救援服務遍及37個行政區，經濟弱勢的偏鄉家庭可能因路途遙遠，交通不便等因素而拒絕接受服務，為確保兒少最佳利益，不論是危機案件的緊急安置、緊急就醫或是受虐兒少與家長的親子會面、心理諮商、出庭應訊等，均有賴社工員常親自陪同及接送，有了關懷守護專車的配置，讓社工員更能迅速、安全的推動兒少保護業務，給予最即時的救援。
劉淑惠認為，「守護兒少不能等」，感謝董光亮醫師夫婦用實際行動來關懷受虐兒少，此次捐兒少守護專車深具意義，代表民眾對於兒少的保護意識又更加提升，期望藉由董光亮醫師夫婦的拋玉引玉，讓更多民間團體或企業投入關懷兒少保護的行列，共同打造零暴力的幸福城市。
(中時)
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